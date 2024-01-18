客觀推國政 賴清德退出新潮流

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總統大選前對於民進黨總統當選人賴清德所屬的新潮流派系，一直是在野政治攻防對象，17日賴清德宣示，由於當選總統，自即日起離開新潮流政治次級團體，以利更客觀推動國政。

賴清德17日在大選後首次中常會作出重大宣示，因當選總統，即日起離開新潮流政治次級團體，民主政治就是政黨政治，政黨內次級團體雖有其功能，但為了更客觀推動國政，也團結黨內、領導黨，自即日起離開新潮流。

新潮流辦公室發聲明表示，和總統當選人賴清德討論之後，一致同意，總統不但是國家元首，身負帶領政府、主持國政的重任；在黨內更是團結的象徵。基於對總統職位的尊重，賴清德不再是新潮流成員。

前立委段宜康受訪時表示，這是選前大家就開始談的，沒有誰主動不主動的問題，他認為賴清德擔任總統，不再是新潮流成員，對國家也比較好。

黨政人士表示，陳水扁2000年當選總統時就解散其所屬的正義連線派系，陳菊出任監察院長也退出新潮流派系運作，都有前例可循，對這位少數總統在人事布局，或施政考量上，都可以更超然，避免被派系綁架，甩開派系包袱，全心當一位全民總統。

朝野政黨都批評新潮流控制民進黨，過去韓國瑜曾秀出「新潮流百官圖」，列出新潮流派系人馬當時任職官位，指新潮流派系宛如癌細胞，眼中只有金錢、權力跟鬥爭。民眾黨主席柯文哲更說「新潮流不倒，台灣不會好。」

至今仍活躍政壇的新系大老，有前國安會秘書長邱義仁、民進黨大老吳乃仁、前立委林濁水、洪奇昌等。早期新潮流派系較為關懷勞動階層、社運團體，近期被批評插旗光電、風電等綠能事業。

另外，賴清德也宣布，針對1億6千萬的個人選舉所得補助款全數捐出，除1／3依例繳回黨中央外，另一個1／3照顧創黨及建黨黨員生活照顧，並給年輕民進黨黨工，作為出國或國內進修使用獎勵金、獎學金，最後剩1／3捐助公益使用。