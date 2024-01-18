工商會建言 改善兩岸關係最重要

總統大選過後，三三會理事長林伯豐17日針對經濟前景，提出工商界有三個期待，最重要的是要改善兩岸關係，和平穩定的兩岸關係，也是台灣經濟持續發展的重要動力。另外，企業也期盼重新檢討能源政策，最不樂見政黨的惡鬥選後還在持續。

三三會17日召開例會，林伯豐會前接受媒體訪問時指出，選舉結果對經濟的影響，還是要看政策的走向，如果政策不符合全民利益，就不會好，也因此工商界有三個期待，首先是，國際關係務必要掌握好，特別是與美國、日本的關係，但也不能只靠這兩國，兩岸關係也要和諧，否則台灣想要維持ECFA的持續，又要加入CPTPP、RCEP，若沒有大陸的同意，「台灣單槍匹馬是很難奮鬥的。」

林伯豐強調，新政府最重要的是改善兩岸關係，和平穩定的兩岸關係，是台灣經濟持續發展的重要動力，期待520後的新政府與新國會能致力於重建兩岸溝通管道，有溝通才能交流，有交流才能解決問題。

二是，能源政策。林伯豐說，台灣是出口導向國家，也是國際上重要供應鏈，需要同時進行減碳與能源轉型，歐盟都已將核能視為零碳的乾淨能源，政府勢必要重新檢討能源政策，將核能納入基載電力，減少碳排並提高能源效率，也讓企業有供應穩定、價格合理的電力，否則，遲早會反映到電價上，電價若上升，「企業會很傷腦筋。」

三是，對於新政府，新國會要即監督又能和諧。林伯豐直言，在三黨不過半下，希望三黨主事者都有智慧，520後的新政府、新國會都能以台灣利益為考量，在發揮監督的同時也能和諧共事，工商界最不樂見立法院再現抗爭，政黨的惡鬥選後還在持續，這樣對台灣人民沒有好處，從政者的最終目標應該是要讓居住在台灣的所有人生活富裕，經濟發達，且感受到幸福。