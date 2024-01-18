紅海危機波連波 貨櫃航商THE聯盟 瀕臨解散

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貨櫃海運聯盟近況

紅海危機持續升溫，促使全球多家航運商與能源公司陸續宣布繞道而行。其中英國能源巨擘殼牌（Shell）宣布無限期暫停紅海航線，日本郵船、商船三井與川崎汽船在內的日本三大航運商也擴大停駛船隻對象，從原本僅限於以色列相關船隻擴大至所有船隻都須避開紅海。

與此同時，海運業三大聯盟爆出新競合局面。二哥馬士基與五哥赫伯羅特17日簽署「Gemini合作」的新長期運營協議，赫伯羅特2025年1月將脫離THE聯盟，成為繼2M聯盟（地中海航運、馬士基）將於2025年1月解散後，海運業又一震撼變局。

陽明前董事長謝志堅等業界大老研判，馬士基與赫伯羅德在環保理念相近，都打造許多新燃料船，預估年後就可陸續看到新聯盟市場策略。THE聯盟走了赫伯羅德，聯盟規模變小，未來繼續聯營也可找其他航商加入。謝志堅強調，所謂順境時，市場大好，海運市場是大者恆大：但逆境時市場行情不好，運力愈多的航商，恐面臨裝載率不滿、營運成本高的困境。

運價方面，雖紅海危機助漲，加上亞洲年前出貨潮大幅推高運價，根據SCFI指數累積2023年12月至2024年1月12日，歐洲線運價飆漲逾2.6倍，美國線運價飆漲1.4倍，但近期三變數卻開始壓抑歐洲線運價，原本歐美線15日趁勢再喊漲，唯先漲後跌，高運價開始鬆動，台灣部分1月下旬上船的40呎櫃運價下調約700～800美元，歐洲線運價從5,200～5,500美元都有；同期，大陸下調歐洲線運價約200～300美元，已開始打5,000美元保衛戰。

業界分析，一是在歐洲進口貨量沒有增加下，卻有航商投入加班船搶貨；再者，驚驚漲的運價嚇退部分貨主，低價值貨品延遲出貨；三是紅海危機爆發，許多歐洲線船舶、空櫃來不及回亞洲，陸續傳出爆艙，引發許多貨主焦慮重複訂艙，實際訂艙數下修。

而受到紅海危機影響的油價也出新變化。紐約西德州原油2月期貨價17日盤中下跌2.39％，每桶報70.67美元；倫敦布蘭特3月期油下滑2.16％，每桶報76.6美元。儘管市場擔憂紅海危機導致油輪繞道，進而推升運價並擾亂原油運輸，但主要消費國中國經濟復甦前景蒙塵恐拖累需求，導致油價持續承壓。

消息人士表示，美英聯手突襲葉門叛軍青年運動令緊張情勢升高，促使殼牌上週做出停駛紅海決定。去年12月，殼牌租用的一艘油輪在紅海遭遇青年運動無人機攻擊，令該公司擔憂類似攻擊恐導致大規模漏油事件並危及船員安全。

殼牌執行長沙旺（Wael Sawan）表示，紅海危機擾亂能源運輸並推升價格，導致運輸時間增加「額外數周」，繞道則使得運輸成本攀升5％～10％。