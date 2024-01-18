英美船舶首當其衝 遭拒保戰爭險

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據外媒16日引述業界人士指出，自英美兩國的船舶被鎖定為攻擊目標後，國際船舶運輸行經紅海的戰爭險保費持續上漲，且部分業者開始拒絕相關承保。消息人士說，戰爭險保費已從上周約0.7％的船舶價值，飆升至1％左右，意味著為期7天的航程，將增加數十萬美元的額外費用。

產險業者17日對此表示，確實已接到國際再保人發出的「特別通知」，未來不再承保兵險風險，且也要調升一般風險的費率，國內產險公司近期即會視個案調整因應。

針對是否承保航行經過紅海地區輪船的相關風險，產險業的龍頭富邦產險指出，富邦核保政策會先洽詢再保市場接受度，再依個案做風險評估考量。

產險業者仍強調，對於已承保的案件仍會「概括承受」，不受再保險公司特別通知的影響，這原本就是產險業者經營風險之一。其實當紅海地區出現區域緊張時，產險再保成本就已微幅上漲，有承保戰爭險的險種費率也跟著上升，但戰爭通常是除外事項，若區域緊張到讓再保險公司不再承保時，國內產險公司即會跟著調整。

專門承保海事戰爭保險的Vessel Protect營運長Munro Anderson對外表示，戰爭風險保單的報價期限顯著縮短，僅限24小時已成常態。

外媒引述美商風險保險業者達信（Marsh）指出，部分國際船舶保險業者，已將美英兩國以及跟以色列有關的商船排除在外。

保險業者以添加相關條款的形式排除特定國家。總的來說，船隻若是和美國、英國及以色列有所聯繫，業者將不予理賠。