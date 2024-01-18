地緣政治帶旺 黃金將攻高

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四大國銀看好黃金

地緣政治風險升溫，加上美國聯準會(Fed)為主的降息趨勢，包括中信、永豐、國泰世華等銀行皆看好黃金後市，臺灣銀行則認為金價至少有撐。銀行業者分析說，依歷史經驗，黃金在降息期間表現優於大盤，可逢低布局，如黃金存摺、黃金基金、黃金ETF等，都是投資人投資黃金的重要工具。

中信銀列出有利金市表現的條件，包括降息趨勢、地緣政治動盪不安、全球央行及消費者增持黃金保值等，中信銀強調，過去黃金降息期間的表現，多優於大盤，具資產配置價值，建議可採取逢低布局的策略。

永豐銀則指出，基本金屬首選銅博士，貴金屬看好黃金。銅在大多數經濟領域被廣泛應用，銅的需求通常被視為經濟健康的領先指標，而近期銅市有三利多，一是新能源車與儲能設備；二為銅生產國的供應干擾；三東南亞與南亞建設與生產。

永豐銀同樣認為黃金也有三利多，一是全球央行降息預期，二民眾剛性需求，例如大陸、印度民眾儲藏龍年金飾需求，三是大陸人行等主要央行陸續提高外匯黃金儲備。

聯準會貨幣政策可能轉向，越接近降息時點，美元指數回落和美債殖利率下行對金市有利；而隨著中國與印度新年節慶購金及央行買盤支持，黃金行情可期。

國泰世華銀指出，中東地緣政治衝突未穩，以及3月美國首次降息的不確定性，短期金價或將呈現上下波動加劇，但長線而言，由於美國升息循環將屆尾聲，美元利率與匯率有下行空間，有利金價表現。

臺銀根據技術指標的觀察、市場對聯準會降息的預期，及中東地緣政治風險出現擴大跡象，都有利金價上行，有機會挑戰近期高點2,088美元。不過短期均線尚處空頭排列，且聯準會未鬆口降息時間，不確定性仍高，且美元指數低檔支撐不弱，也會影響金價上行的動能。

國際金價觀察要點，臺銀認為，首先應關注各國央行貨幣政策動態，目前市場對聯準會降息幅度存有落差，恐造成金價漲多拉回修正，但地緣政治盪動與經濟不確定性，以及全球主要央行持續購入，金價仍有一定的支撐。