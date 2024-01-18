地緣政治帶衰 陸港股慘跌

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2024年以來恆生指數走勢

地緣政治衝突升溫引發全球市場動盪，亞洲股市17日在朝鮮半島問題、台海緊張局勢升溫下延續上日跌勢，外資加速竄逃，不只台股續挫，陸港股市也同步破底收跌，滬指跌逾2％，指數創2020年6月以來新低，更悲情的港股收跌近600點，重挫3.7％。

綜合陸港媒體報導，包括俄烏戰爭未歇，近期以哈衝突釀成紅海運輸危機，以及近日的朝鮮半島問題、台海緊張局勢等，令全球市場2024年開年後突然陰雲籠罩。

陸港股市17日開低走低，除了地緣政治因素干擾，大陸政府17日上午公布的2023年第四季及全年經濟數據差強人意，但中國人民銀行日前卻未如市場預期降息救市，反而維持中期借貸便利（MLF）利率不變，市場期待因此破滅，更令陸股尾盤遭逢殺盤。

上證綜指17日收報2,833.62點，大跌60.37點，跌2.1％。深證成指報8,759.76點，跌232.31點，跌2.6％。創業板指報1,699.62點，跌3.0％。滬指創2020年6月以來新低，創業板指創2019年12月以來新低。

當日陸股超過5,000檔個股下跌，成交額僅人民幣（下同）6,376億元，代表外資動態的北向資金淨賣出131億元，創2022年10月24日以來新高。

表現最慘烈的是港股，恒生指數面臨萬五保衛戰。香港恒指17日收報15,276.9點，重跌589點，跌3.7％，盤中一度暴跌668點至15,197點；恒生科指數大跌5％，恒生國企指數收跌3.9％。網科股與新能源汽車股殺聲震天，蔚來大跌9.8％、小鵬跌9.6％，阿里健康跌8.6％，美團跌7％。總計今年12個交易日，恒指共跌去1,511點，累計跌幅達9％，淪為全球最弱勢市場之一。

亞洲股市17日普跌，日股收跌0.47％至35,477點，已算是佼佼者。韓股17日收報2,435.9點，重跌2.47％。廉頗受矚目的印度股市都開始收斂，下跌2.23％至71,500點，新加坡股市也跌1.34％報3,142點。