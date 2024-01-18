台股破季線也不怕！AI股憑什麼成為逆轉大盤的多頭火種？

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就是人工智慧（AI）最強！美股輝達、微軟16日股價頻創新高的題材發酵，台股AI供應鏈17日逆勢大盤跌破季線而走揚，在股市修正的過程中，包括晶圓代工台積電、IP矽智財的神盾、M31、安國等，成為多頭重新點燃台股向上的火種。

台美股市表現不同調，總統大選後台股謝票行情生變，本周以來，連著三天下跌共351點或2％，失守季線。

不過美股科技股買氣相當熱絡，輝達、微軟16日股價續創新高，微軟市值已超車蘋果，為美股市值第一大，16日市值達2.9兆美元，背後推動力量為推出AI助理Copilot Pro訂閱方案，每月20美元，建立自己的 Copilot GPT，在AI領域搶得先機，也將推動AI NB/PC市場發展。

受惠美股AI科技創高的利多，17日AI供應鏈的股價特別抗跌。晶圓代工台積電17日上漲1元，收在581元，預計18日將召開法說會，市場緊盯台積電對AI產業的看法。

IP矽智財的神盾、M31、安國股價也走揚。從指紋辨識IC跨足IP矽智財的神盾受惠併購先進製程IP矽智財乾瞻科技，再結合神盾聯盟的安國，擴大先進製程IP、ASIC平台，神盾15日停牌，近二個交易日大漲18.92％。

安國去年10月入股星河取得55％股權，也受惠跨入ASIC和IP領域，股價水漲船高，本周三個交易日大漲7.69％，無視台股重挫的影響。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台廠的ASIC業者將迎接ASIC取代GPU的趨勢，同時今年大陸晶圓廠成長動能將重新啟動，也對台廠IP矽智財公司有利。

中信投顧總經理陳豊丰表示，微軟在今年6月底推出 Windows 12，全面導入Copilot應用，並帶起新一波AI PC的浪潮，台廠ODM受惠最大，AI PC占ODM廠營收比重將明顯提高，以廣達為例，2025-2027年將分別達6.8％、16.7％、24.1％，搭配廣達、緯創、英業達、仁寶等ODM廠在車用、醫療布局效益突出，有利於資金加碼。