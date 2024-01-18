存股族有福！金管會釋利多 金控有望用老本發股利 這3家配息力最穩

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金管會18日可望釋出金融股利多。金管會曾公布金控用法定盈餘公積及資本公積配息四大條件，預計18日正式對外宣布，目前傳出資本公積配息門檻可能鬆綁，與法定盈餘公積脫勾，相關財務指標也可能修正，讓金控今年配息能力有望提高。

14家金控2023年自結稅後純益近3,653億元，較前一年成長近29％，多家金控都表示，今年股利應可比去年更好，但壽險金控因保險子公司帳上債券價值仍未完全回升，有可能要動用資本利得配息，維持穩定股息殖利率，若金管會鬆綁，將可望為金融股注入強心針。

銀行局去年公布的草案，金控若想用法定盈餘公積及資本公積配發現金股利，即俗稱「用老本配息」，必須連過四關，且要金管會個案核准。第一關資本結構，要求配息後法定盈餘公積須達實收資本總額50％，僅富邦金控勉強過關。

金控業者爭取，資本公積配息與法定盈餘脫勾，有業者爭取比照公司法，將50％降為25％，即會有三家金控符合，即富邦金、國泰金、兆豐金有望過第一關。

業者並建議第四關財務結構及槓桿度也應調降，草案規定金控最近一年第三季雙重槓桿比率、負債占資產比率及財務槓桿度，要低於同業平均，即分別未逾115％、15％及105％。金控業認為雙重槓桿比與負債占資產比標準過高，且這兩項受市場利率影響大，在升息時對銀行金控有利，降息時反而對壽險金控有利。

若以2023年半年報來看，四大條件下沒有一家金控過關。在業者極力爭取下，金管會18日將宣布最終版本，傳出可能放寬，第一項資本結構，資本公積配息可望與法定盈餘公積分開看，第四項的財務結構及槓桿度也可望鬆綁。金管會晚間強調18日會公布最終方案。

金融業者表示，特別股配息時通常才會用到法定盈餘公積配息，普通股則是法定盈餘公積或資本公積都有可能，因用到兩公積配息會影響到淨值，可理解主管機關希望用較高標準來看，但基本上只會因為近年市場因疫情、美國鷹式升息劇烈波動時，才會動用到公積配息，不會經常動用。