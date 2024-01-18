仁寶4方向積極拚併購 估今年這時候推出AI PC

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仁寶近年營運表現

揮別毛三到四的年代，仁寶去年前三季毛利率重返4.4％，初步繳出「由追求營收高成長調整為追求經營效率」的策略轉型成績單，仁寶董事長許勝雄在今年旺年會中宣布，未來集團在新事業的布局上，會採取更為積極的布局，擬由既有的「囤墾式」轉向「掠奪式」策略，並揚言未來二至三年至少會有二至三個併購案，併購的主力除擺在醫療上，包括車電和5G、低軌衛星都會是重點。

疫情紅利消失，客戶忙著消化庫存，通膨壓力與日俱增，仁寶總經理翁宗斌直言，仁寶去年營收因而被壓低到兆元以下，但去年毛利率不減反增，推究箇中原因，翁宗斌表示，產品組合改變、效率提升、自動化和數位化有很大進展，都是助力。

翁宗斌強調，今年雲端伺服器、車電和其他醫療產品還是會照原訂規畫，繳出雙位數成長，NB部分，目前產業界預估是年增3％至5％，惟今年下半年還有AI PC助陣，樂觀看待仁寶在NB成長率，至少會有產業預估的水準。

針對市場關切的AI PC進程？翁宗斌則表示，AI PC應用很廣，遲早有一天所有的終端設備全都會有AI，至於AI PC何時可以推出？則要看整合的速度。仁寶部分，因配合微軟認證，估今年5、6月就會推出AI PC。

翁宗斌進一步表示，仁寶不論在筆電或雲端方面，都有非常多的AI產品，尤其是PC，除會緊跟著微軟（Microsoft）發表AI PC外，伺服器部分，和NVIDIA、AMD與英特爾（Intel）配合的機種，今年也有機會推出，總而言之，「仁寶今年在AI的部分，不會落人後」。

除了既有的科技布局外，仁寶副董事長陳瑞聰也表示，仁寶在生技的布局也已陸續開花結果，除已轉虧為盈的勤立生物科技外，其他生技子公司營運也漸入佳境，內部已規畫在未來三至四年內，著手推動子公司上市櫃，以為集團帶來更多的業外收益。

許勝雄也透露，仁寶在瑞芳規畫多年的醫院也已有眉目，除硬體已著手興建外，目前規畫於2026年底完工，2027年開始營運，另士科園區55層辦公大樓，也預訂在2027年完工，在海外廠區布局部分，除了美墨在評估外，也應客戶需求，新增了歐洲設廠的評估，此外，集團旗下主攻血糖試片的子公司勤立生物科技也規畫赴印尼設廠，將為集團在印尼建立首個灘頭堡。

雖然今年投資計畫不少，但翁宗斌初估，今年仁寶資本支出不含總部興建的費用，大致與往年相當，估含工廠興建和正常營運支出約為70至80億元。