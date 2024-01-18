許勝雄看景氣 2024年經濟軟著陸 恐是挑戰

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電子代工大廠仁寶（2324）旺年會17日登場，每年都會針砭新年景氣的仁寶董事長許勝雄直言，原期待今年3月、最遲6月利率會因通膨降低而往下調整，從而帶動經濟能量往上提升，不料近期又碰到紅海危機來攪局，也讓許勝雄憂心2024年經濟軟著陸恐會是個挑戰。

除了經濟成長會是挑戰外，今年估有50國家將選舉，其中不乏美、俄、印度、印尼等大國，恐讓全球二個陣營出現或有消長現象，許勝雄表示，大家在資源移轉時，已不像以往那麼SMOOTH（平順），現大家都在搶資源，這也會讓全世界變得比較動盪。

強調「離開公學會之後，就不談政策」的許勝雄雖不談政治，但談到台電漲價，還是忍不住開金口，他強調，台電的虧損最終還是要由全民來負擔，台電必須有合理的成本才能健康營運，如僅靠綠能，是否可以保有合理的售價？這還要再思考。更何況台灣屬海島經濟，若能源全靠進口，對台灣的能源政策將會是很大的衝擊，就連台廠也很難會有有競爭力的成本。

今年毛利率好轉的仁寶亦有加薪計畫，許勝雄直言，「本來有利潤，就應該要加薪」，並強調，不論過去或現在，仁寶都一直有穩定的調薪，每年的調薪幅度都在3至4％之間，除了薪水之外，還有分紅和獎金，此外，仁寶亦於2011年推出六六專案，員工只要生一個小孩，除了給予生育津貼外，公司還會再額外包出一個6.6萬元的紅包，迄今六六專案已發出3.6億元獎勵。