重磅法說 台積電今掀牌 外資不看淡

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外資法說前看台積電股價後市

台積電法說正式登場，經過外資券商近期接力重申看好中長線後市、先替毛利率可能暫時衰退打預防針、調升目標價等一輪操作，市場對台積電法說會關注度已經拉滿，押寶派與暫時觀望派對決來到最終時刻，外資則持續緊盯資本支出、先進製程產能利用率與毛利率議題。

台積電資本支出向來被市場視為觀察半導體產業景氣指標，回顧外資圈2023年底時，多對台積電資本支出持較悲觀態度，甚至有2024年資本支出恐下探280億美元聲音，所幸，法說會登場前，外資對台積電全年資本支出預測出爐，多認為雖然不及2023年的320億美元，但有很大機會落在300～320億美元區間，野村證券半導體產業分析師鄭明宗就研判，資本支出金額不會像市場悲觀派所說的低於300億美元。

摩根士丹利證券半導體產也分析師詹家鴻估計，由於提前建置2奈米製程產能，台積電2024年的資本支出將有300～320億美元水準。花旗環球證券台灣區研究部主管陳佳儀的估計值，則與大摩相同，她並提出，考量營收動能強勁復甦，台積電的資本緊張程度將會降到35％附近。

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）指出，針對2024年營運前景，以美元計價營收將年增20％，主要貢獻力道來自AI加速器與智慧機系統級晶片（SoC）帶動，使5與4奈米製程的產能利用率優於預期，其次，得蘋果、比特大陸、高通、聯發科等客戶挹注，台積電3奈米製程將會強勁放量，再加上其他製程迎來庫存回補等；唯獨7奈米製程產能利用率相對掙扎，到2025年會較有起色。

美銀證券對台積電2024營收成長看法，基於庫存逆風消除、3奈米製程放量、CoWoS產能擴張，加上需求復甦，研判年增23％。

市場持續關注毛利率方面，大摩最近已將第一季毛利率預期調升回51.5％，意即單季毛利率跌破5成風險應已解除。瑞銀認為，考量產能利用率低、新台幣匯率因素，加上折舊上升，推估台積電本季毛利率為50.5％。全年角度考慮到3奈米製程逐漸放量過程、機台從5奈米轉3奈米製程效率折損，以及新台幣升值，瑞銀估計2024年毛利率為52.8％。