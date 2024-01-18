聯發科1/31辦線上法說會

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全球智慧手機市場開始復甦，IC設計龍頭聯發科宣布於31日舉辦法說會，法人聚焦除了聚焦2024年智慧型手機成長動能外，蘋果iPhone手機於大陸地區罕見進行降價促銷，外界好奇安卓手機晶片市占龍頭將如何因應。另外，法人亦關心聯發科於新業務之布局與發展，包括ASIC、車用領域之進展。

31日聯發科將舉行線上法人說明會，將由副董事長暨執行長蔡力行以及財務長顧大為擔任主講人揭示去年第四季財務報告。估計屆時也將對手機市場前景及消費性市場給出相關展望。

此外，今年下半年聯發科首款採用台積電3奈米的天璣旗艦晶片也即將出貨，聯發科於前次法說指出，2024年將會是聯發科成長的一年，從手機終端市場需求來看，估計將有個位數的成長。

法人表示，蘋果罕見針對iPhone手機降價促銷，是終端需求疲軟訊號，抑或是蘋果品牌光環褪去，聯發科將有更全面性看法，主因透過其他品牌晶片市佔龍頭之視角，觀察品牌消長；法人估計，旗艦級晶片天璣9300之出貨量，有望進一步上修，為消費性市場復甦注入一劑強心針。

法人指出，隨運算能力的加強、Edge AI的激增以及半導體與汽車採用聯發科產品，提供聯發科今年強勁的成長動能，聯發科是極少數能將邊緣AI融入SoC的供應商之一；此外，該公司亦積極布局新領域，受惠AI未來的發展，ASIC業務將開始貢獻營收及獲利，依靠聯發科的技術能力，將成為大型公司之合作夥伴。