前景不明 六大核心產業放款趨緩

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六大核心戰略產業放款有統計以來變化

金融支援六大核心戰略產業動能趨緩。據金管會統計至2023年11月底，國銀對六大核心戰略產業放款餘額為新台幣7兆1,918億元，前11月增加3,973億元，相較2022年4至11月僅8個月就增加9,460億元，放款動能明顯趨緩。

去年不只六大核心產業放款動能趨緩，國銀整體放款都顯疲弱。銀行局分析，放款增速放緩有兩因素，一是前幾年大幅成長，基期較高，成長比率相對會放緩；二是2023年金融市場與國際情勢有較大波動，放款跟經濟活動息息相關，市場對景氣有疑慮，就不會大幅增加支出或消費，企業投資會觀望，個人大額支出也會更審慎。

六大核心戰略產業是政府重點發展策略，也是金管會政策鼓勵銀行增加授信，因此放款金額仍呈現穩定成長，以公股行庫為主力部隊，去年前11月放款前五大分別為臺灣銀行、合庫銀、華南銀、第一銀及兆豐銀。

金管會指出，2023年前11月，國銀對六大核心戰略產業放款餘額增加3,973億元，11月較10月增加404億元。其中以民生及戰備產業增加591億元最多，其次為綠電及再生能源產業增加519億元。

就放款餘額來看，去年11月底的前三名分別為民生及戰備產業、國防及戰略產業、與綠電及再生能源產業，前11月成長最多的前三名為綠電及再生能源產業、民生及戰備產業、及資安卓越產業。

民營銀行在六大核心產業放款方向則各不相同，中信銀指出，去年11月其六大核心產業放款餘額3,159億元，較2022年同期成長約20億元，增幅0.62％，但11月較10月減少約126億，減幅3.84％，11月動撥金額最多的三個產業，為電腦製造業；電子、通訊設備及其零組件批發業；水泥製造業。

玉山銀指出，去年11月六大核心戰略總放款較2022年底成長10.6％，其中民生及戰備、綠電及再生能源、國防及戰略餘額均有明顯成長。

北富銀11月在六大核心戰略產業放款前三大產業為資訊及數位產業、綠電及再生能源產業、民生及戰備產業。

國泰世華銀指出，前11月放款較多的為資訊及數位產業、國防及戰略產業、民生及戰備產業，客戶因應業務發展需求有短期資金水位調節的安排。