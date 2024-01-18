國銀放款偏保守 二原則優先

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2023年全球景氣受通膨、升息等因素影響，導致終端需求不振，企業去庫存速度不如預期，國銀放款也偏向保守。不管公股行庫還是民營銀行多指出，目前法金放款會以「配合政府政策」、「慎選優質客戶」二大原則為主。

但大部分銀行仍是要先考慮獲利、逾放風險低，所以在配合政府政策同時，還是優先以科技大廠等放款為優先，新興產業等授信則會相對審慎核貸。

第一銀行指出，2023年法金在資產品質維護、放款利差提升、營運量穩定成長及優質企業新戶發掘等四大策略下，調整授信結構、強化利基型業務，也配合政府積極推動疫後振興貸款、綠色ESG相關貸款等新興業務，同時平衡授信風險與營運成長。

合庫銀行指出，2023年持續拓展民營企業放款及加強工業區業務開發，藉由整合上、下游廠商，帶動供應鏈融資，擴大銀行企金市占率。

華南銀行指出，由於台商回台投資、產業鏈重組及轉型升級等效應持續發酵，相關投資、擴廠需求將延伸到供應鏈上下游企業，未來聯貸市場及中小企業的資金需求可望增加，因此企金業務重點仍會以提升中小企業放款量、積極爭取優質聯貸案與提升企金手續費收入為主，在兼顧資本使用效率，也會支持政府推動的六大核心戰略產業、投資台灣三大方案及都更危老業務。

彰化銀行指出，持續調整企金客群以改善銀行授信結構，藉由提升中小企業新戶數以擴大占比。2023年全力衝刺疫後振興、低碳智慧化轉型及中小企業千億振興專案貸款，並搭配中小企業信用保證等措施，共同協助中小企業業者成長。

中信銀指出，在響應國際ESG議題及扶植我國產業發展的策略下，去年前11月放款餘額前三名的產業為「電力供應業」、「未分類其他電子零組件製造業」、「積體電路製造業」。