香港財管重返榮耀？國銀看法兩極

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香港是否重亮東方之珠光芒？國銀看法兩極化。近幾年公股銀行縮小或終止香港分行財富管理業務，隨香港景氣逐步復甦，華南銀行、台新銀行、國泰世華銀行等皆看好香港財管的復甦力道，認為香港國際金融中心地位及高資產客源依舊不墜。

國泰世華銀統計，2023年香港私人銀行資產管理（AUM）規模年增率42％，已連續三年雙位數成長，2021年增10％、2022年增19％；新加坡2023年則暴增166％，2022年也年增518％。國泰世華銀表示，銀行財管AUM目前還是台灣最多，香港次之，新加坡在2021年才成立，因為基期低，年增率必然較高。

國泰世華銀指出，香港仍是很重要的財富管理中心，預期2024年香港成長動能仍非常強勁，尤其疫後東北亞經濟復甦，對香港增長仍然有非常高度期待。

台新銀香港分行財管及私人銀行業務已回復至疫情前水準，AUM維持成長。台新銀指其香港分行在財管市場耕耘已久，有完整的財管及私人銀行建置，團隊人數在台資銀行中屬前段班，2023年業績已逐漸回復到疫情前水準。

雖然新加坡也在競逐國際金融中心，但台新銀認為，香港是成熟國際金融中心，底蘊較深厚，有成熟的財富管理平台及產品，相信亞太區高資產客戶仍舊會以香港財管平台為重要選項。

公股銀曾強力推廣香港財管，但近幾年逐步縮小或終止，如合庫銀行香港分行2020年9月申請終止，香港主管機關同年11月同意終止財管業務；彰化銀行海外分行業務以授信及債券業務為主，未積極發展理財業務。

唯有華銀則持續看好香港，華銀主管指出，香港分行有承作海外財管業務，主要提供台商客戶資產配置投資與規劃，並以基金銷售為主。

2023年因中港股市表現疲弱，投資人觀望不前，導致香港業績平淡，但考慮當地金融逐漸復甦，如粵港澳大灣區跨境理財通、家族辦公室業務等等金融政策推出，可望迎來投資契機，2024年當地金融市場可期，華銀對香港財管業務的發展持正面態度，預期會穩定成長。