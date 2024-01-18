香港分行 國銀海外最賺金雞母

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香港光芒再現，仍是海外獲利金雞母。據金管會統計2023年前九月國銀海外分支機構獲利，香港不但創同期新高，更穩居國銀海外最賺錢據點，2023年前九月國銀香港分行賺進364億元，同比成長逾5成，亦占所有海外獲利近55％。

國銀主管分析，2023年全年香港獲利預計可逾450億元，2024年則有機會超越2023年，即可望突破450億元，再創新高。

觀察國銀近幾年香港獲利，僅2020年、2021年受疫情影響，低於300億元，疫情前及2022年皆有300億元以上水準，疫情前的2019年更締造389.8億元的高水準。

國銀香港分行多為台商企業資金調度中心，因此在放款利差、手續費等收入一向不錯，原本銀行預期要進軍香港財管市場，但疫情及政治等因素，近年發展受阻。

不過各銀行仍看好香港獲利前景，中信銀指出，香港分行發揮其國際金融中心樞紐的優勢，隨企業供應鏈移轉，帶動客戶在香港及跨境金融需求增加，香港分行2023年底的稅前淨利相較2022年底，保持雙位數成長動能，將持續關注供應鏈移轉及整體經濟環境的變動，及時因應，保持香港分行獲利持續增加。

公股銀分析，2023年海外分行獲利快速成長，並以美國、亞太地區表現最為亮眼。其中香港分行授信回升、利差提升，表現相對不錯。

整體來看，由於歐美等成熟國家經濟成長動能相對較佳，新南向國家具有人口紅利及大陸產業鏈外移等因素，持續看好歐美及新南向國家地區業務的推展。

雖有部分外資離開香港，但因香港本身具備金融市場自由化程度高，金融產品創新，完善法規制度，利息所得及遺產贈與的免稅優惠，且公司利得稅稅率相當低，許多企業以香港做為大陸業務統籌中心，因此看好大陸台商資金主力仍會放在香港，香港分行商機無法取代；另一方面，香港的聯貸市場仍是相當活躍，也是各銀行不可或缺的重點發展區域。