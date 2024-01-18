海外投資熱 2023複委託金額創紀錄

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2023年複委託交易五大亮點

美國升息帶動的投資潮，讓台灣複委託再攀高峰。據統計，2023年複委託成交金額衝出4.48兆元新高，且開戶數更是快速增至465.55萬人；股、債、ETF三大商品同步成長，以美國為主要市場，占比達75％。

在AI狂潮以及降息預期下，券商推估2024年複委託交易將續旺。

券商公會最新統計，2023年複委託交易金額達4.48兆元，年成長21.4％，不僅重返4兆元關卡，且一舉突破2021年高峰4.31兆元，改寫歷史新高。

複委託累計有效開戶人數，也由2022年的379.81萬戶跳增至465.55萬戶，增加85.74萬戶，亦創歷年最快成長速度，其中以非專業投資人共462.87萬戶最多。

2023年委託投資海外股票、ETF、債券交易規模同步成長，分別達2.08兆元、1.4兆元以及7,155.53億元，反應高利率及降息預期，帶動海外債複委託交易金額較去年增加3,110億元，成長幅度最高。

凱基證券財富管理處主管阮建銘認為，儘管全球央行升息循環已告一段落，今年通膨變化仍需待觀察，在高利率環境下，歐美景氣可能持續放緩，建議保持穩健操作，透過複委託進行股、債多元配置。

可多留意海外優質投資級債，把握利率上彈時機增持長天期債券部位；股市採定期定額，聚焦美股、美股ETF布局，同時留意日本、印度等市場，逢回布局衛星部位。

複委託主要交易市場仍以美國穩居首位，占比達75％，其次依序為香港、英國及日本。富邦證券點出，台灣投資人配置多元化趨勢明顯，近年尤以美股為高科技、高估值市場首選，也能補足台灣電子鏈較為缺乏的軟體、雲端服務商，搭上AI等新應用快速創新成長機會。

日本市場則在「股神效應」及「低基期」兩大催化劑下，逐漸受複委託投資人關注，尤其日本政府及東京交易所積極推動掛牌企業重視股東權益、財報揭露透明化等措施，對國外投資人具正面挹注效果。