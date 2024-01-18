兆豐金33元現增 申購爆量

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兆豐金以33元辦理現增3.5億股，17日起至19日開放申購，抽籤日為23日，由於兆豐金16日收盤價38.15元，等於抽籤抽中每張現賺5,100元，申購首日即有數萬張登記，兆豐金17日股價收在37.3元，單日下跌1.3元，是近半年最大跌幅，成交量4萬3,971張也是近半年最大量。

兆豐金是2023年公股金控獲利王，去年底法說會提到，將持續致力維持穩定的股利政策，因此法人預期今年股利發放有望超越去年的1.32元。市場普遍看好兆豐金，更被小股民譽為「金融股護國神山」，這次增資開放申購，亦獲小股民熱烈響應。

兆豐金本次公開承銷30,625張，承銷價每股33元，17日收盤價37.3元，價差13％。申購時間為17至19日，抽籤日為23日，要參與抽籤的投資人只要向開戶券商登記申購，每人只能申購一張，19日以前在交割戶頭中備妥33,070元，即可成功參與申購。抽籤日過後，未中籤者會在24日領回部分金額，中籤者則在撥券日31日拿到股票。

兆豐金去年12月正式公告，增資普通股3.5億股，每股新台幣33元，發行總金額新台幣115.5億元。增資主要用途，45億元用於兆豐產險的增資，以及償還上一次兆豐產險的增資款60億元。

這次增資的3.5億股中，保留發行新股總數15％，即0.525億股由集團員工認購；原股東認購比率75％，共計2.625億股，由原股東按認股基準日12月16日時股東名簿所載持股比例認購，每千股約認購新股20.82723585股；公開銷售部分，提撥發行新股總數10％對外公開承銷。