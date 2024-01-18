會計師助攻淨零 兩路並進

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全力助攻淨零，會計師公會全國聯合會兩路並進，除了已開立碳盤查相關課程，協助會計師進修；同時協助永續指標確信，讓與企業、市場脈動緊密相關的會計師可提早布局。

為了與國際接軌，會計師公會全國聯合會近年致力研議國際相關規範，並從三方面強化會計師自律並與國際接軌。首先是配合國際趨勢，開立碳排放盤查相關課程，協助會計師業務發展。

會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿表示，為達2050淨零目標，台灣碳交所已正式成立，確信準則3410號「溫室氣體聲明之確信案件」也已發布，會計師公會更陸續開立溫室氣體排放盤查課程，協助會計師持續進修。

另外，因應品質管理準則，會計師公會全國聯合會訂定聯合會計師事務所品質管理制度實務指引及案件品質複核實務指引，協助會計師事務所建置其適用的品質管理制度，其中除依品質管理制度的組成要素，分別例示品質目標可能對應的品質風險及因應對策外，也蒐錄執行因應對策的作業表單。

此外，經濟環境瞬息萬變，當企業面臨更高風險及更多的不確定因素時，會計師也須應對越多壓力，因此，會計師公會全聯會從2010年開始，參酌國際會計師聯合會發布的職業道德守則規定，採分階段方式逐步增修我國會計師職業道德規範公報，透過更嚴謹的職業道德規範，強化會計師自律，鞏固外界對會計師的專業信心。