立院首波攻防 聚焦核電延役

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

朝野三黨對核電看法 核電廠各機組現況

新國會將在2月1日開議，民進黨規劃2026年核電歸零，但在野黨皆主張核電延役，加上產業界也急呼重新思考能源政策，預料「朝小野大」的情況下，核電延役將成為立院首波攻防焦點。

經濟部次長、台電代理董事長曾文生17日表示，台電對核電沒有特定立場，後續待國會決議，但核電延役須先過修法及地方同意等各項關卡。

蔡英文總統2016年上任時，開始推動非核家園，要讓國內三座核電廠2025年之前陸續除役。其中，核一、核二廠4部機組執照都已經屆期，進入除役階段，只剩核三廠2部機組正在使用中，但核三廠1號機組今年7月使用執照到期後、也將進入除役計畫，核三廠2號機預計到明年屆期。

由於核電廠完全除役的政策，總統當選人賴清德也將延續，新國會開議後，恐引爆朝野爭端。

曾文生指出，新國會會期即將開議，委員一定會關心核電議題，因此台電會先備妥相關資料，立法院要求報告時，就會提供資料給委員參考，「覺得會被找去考試，所以先做模擬考」，但台電對於核電沒有特定立場，後續待國會決議。

曾文生表示，核電延役會牽涉修法問題，由於「核子反應器設施管制法」對於核電廠的運轉與後續延役都有明文規定，因此核二、核三想要延役，依現行規定必須在使用執照到期前五年提出延役申請，但現在核二已經進入除役階段，核三1號機、2號機的使用執照分別將在今年7月、明年到期，因此延役就必須要先修法。

除了法規問題，曾文生預估，若修法通過後，就會提出研議計畫，此時又要經過主管機關與國會的同意，且核二廠乾式貯存的問題要解決，這都需要地方政府同意才能往下推動。至於核電廠若啟動延役，要繼續運轉多久才符合經濟效益，他說，包括工程費用等都還要再評估。

外界認為核電廠延役有穩定電價的影響，台電總經理王耀庭表示，由於現在機組都是依現行使用40年來規畫，如果核二、核三延役就需更換必須的設備，要依據延役時間不同要進行技術評估，「要延役五年還是十年，都會受設備影響」。

王耀庭強調，這些都需要重新全盤評估，要去計算成本是否符合效益才知道對電價的影響，現行核電平均發電成本僅1元多，未來延役時一定不會這麼便宜。