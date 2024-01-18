五大工會齊呼 勞動政策納勞工參與

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大選結果確定未來四年「朝小野大」，五大工會17日聯合發表聲明，期待朝野政黨以「福國利民」為念，重大勞動議題也應納入勞工參與機制，且正視工會訴求。

全國教師工會總聯合會、全國金融業工會聯合總會、全國產業總工會、台北市產業總工會及高雄市產業總工會等五大工會，17日聯合發表聲明，並提出二大訴求，包括繼續監督民進黨執政應以基層民意為依歸，以及檢驗在野黨國會表現應以法案政策品質為重。

五大工會指出，國民黨選後躍升為國會最大黨，民眾黨也成為國會關鍵少數力量，均具有舉足輕重的制衡角色，建議兩黨應將選前提出的多項勞動政見，透過國會修法及監督行政部門擬定政策，進而具體落實其相關政見。

另外，總統當選人賴清德選前指出，新科技出現，產生新工作模式，未來政府有責任擬定一部可以讓台灣因應新時代需求的勞動法令，暗示新政府要朝向勞動法令鬆綁的政策方向，這也將是工會觀察的重點。

五大工會表示，眼前勞工所關心的勞工退休年金改革、企業併購勞權、集體勞動三權、公正轉型等重大勞工議題的修法與政策措施，新政府確有必要認真檢討過去輕忽工會具體主張的態度，因為這將會是未來廣大勞工檢視其執政是否重視民意的重大指標之一。

五大工會強調，為凝聚社會共識、朝向共榮發展，包括修法提高雇主勞退提繳率、企業併購的勞工權益保障，以及解決勞保年金財源不足、青年及特定產業低薪等問題，朝野政黨應考慮納入勞工參與機制且正視工會訴求。

五大工會也批評，現在所謂缺工並非真的產業人力不足，而是國內特定產業的業者只想使用薪資低廉的勞工，所以是缺「低薪」勞工，並非真正缺工。在相關業者及外國商會的施壓下，選後政府將有可能對旅宿業開放移工，無視勞動部先前表態應優先保障國人就業的政策，坐實外界質疑政府親資方的立場。