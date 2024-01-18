台英再生能源談判 氫能優先

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台英去年11月簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）後，英國1月祭出70年來最大核電擴張，將成為歐洲首個啟動高科技核燃料計畫的國家，預料台英今年展開的再生能源／淨零碳排談判，可讓台英能源需求達到產業暨技術互補，氫能相關並將列為優先議題。

英國日前宣布最新核電擴張計畫，研擬建造一座大型發電廠和先進核燃料生產的新投資，透過核電擴張減少電費、支持就業機會及改善能源安全。英國官方表示，俄烏戰爭發生兩年以來，該國加倍強化能源供應安全，以避免受到價格波動和敵對外國政權的影響，更重要的是加強英國的能源獨立性。

依照英國核電擴張計畫路徑圖，2050年英國自產的清潔、可靠能源供應將增加4倍，達到24千兆瓦（GW），滿足英國四分之一的電力需求，官方投資總金額高達3億英鎊。

由於英國是台灣第21大貿易夥伴，英國也是台灣在歐洲地區的第3大貿易夥伴，台英簽署ETP後，今年將展開各項議題談判，其中包含再生能源／淨零碳排、雙邊投資、數位貿易三個優先領域，同時也保留擴充新增其他領域的彈性。

據了解，再生能源與淨零排放的談判進程，將會由經濟部能源署與英方相關部會對口，瞭解雙方彼此法規和政策，探尋未來雙邊合作可能性，協議結果的重點在於打造綠色貿易循環經濟，為業者創造商機等合作事項。

另外，英國為全球離岸風電領導國家之一，裝機容量高居全球第二，綠色能源及淨零減碳進行許多創新研究，而台灣的離岸風電市場向來為英國在亞太地區的關注焦點，惟雙方已在該領域合作近20年，累積豐富的交流與合作，包括再生能源融資創新專案等。

為了加深雙方合作關係，今年預計展開的淨零及能源雙邊諮商談判，我方也已規劃由目前仍處在早期的氫能，作為諮商議題首選，最終達到台英技術與供需互補的目標。