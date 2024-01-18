二代接班 周心鵬升任聚陽總座

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聚陽近年營運

成衣代工大廠聚陽17日公告2023年自結稅前盈餘50.27億元創新高，每股稅前盈餘首破20元，達20.79元，聚陽董事會同時通過南越產區副總經理周心鵬升任總經理，交棒完成。

聚陽董事長周理平在三年前春酒宴上，即宣布五人小組接班團隊預計三年後交棒，17日周心鵬升任總經理亦代表交棒完成；周心鵬為周理平獨子，電機系畢業的他原先在英特爾工作，2013年回到台灣，初期曾在各部門歷練，2017年首次進入董事會，並擔任越南廠的工務、技術主管，最後進入聚陽工務部成為部門主管，掌管聚陽最重要的產銷協調，任南越產區副總經理等。

周心鵬曾表示，歷經工務、技術與產區管理歷練，就是為聚陽未來營運成長做產銷協調準備，做最有效率的提升，而從這七年來聚陽營收、獲利年年創高，周心鵬升任總經理完全無縫接軌。

聚陽2023年第四季營收81.28億元、年增10.4％，稅前盈餘達11.25億元創同期新高；2023全年營收324.58億元、年增1.2％，稅前盈餘50.27億元、年增9.56％，以目前加權平均股數2.42億股計，每股稅前盈餘20.79元，營收獲利雙創新高。

聚陽表示，印尼新廠產能的投入，是2023年營收成長的原因之一，加上日系客戶出貨及美國市場緩步復甦，成就2023年營運成長動能。聚陽指出，由於美、日客戶下單回溫，2024年訂單能見度約五個月、已可看到第二季，估2024全年營收、獲利都將較2023年雙位數成長。

而2023年獲利超越50億元、每股盈餘突破20元，聚陽分析，關鍵在於公司持續增加高值化的運動機能休閒服飾出貨占比，有效拉升毛利率，聚陽2023年前三季營業毛利率25.65％，較2022年同期增近1個百分點。在全球服飾消費市場回溫，品牌廠下單動能增強下，聚陽目前訂單數大於產能，因此在產品組合持續優化，看好2024年產品組合較2023年更佳，有助於毛利率持續成長。