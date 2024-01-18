豪華車買氣 今年維持高檔

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台灣豪華車買氣強強滾，2023年共計賣出破紀錄的11.2萬輛豪華車，和泰汽車代理的日系豪華品牌LEXUS更以3萬輛的交車成績，刷新台灣單一豪華車品牌年度銷售紀錄，2024年展現龍頭氣勢，17日發表全新跨界休旅LBX，為2024年國內第一輛新車上市。和泰車總經理蘇純興表示，以目前接單熱度來看，若原廠供車順暢，LEXUS在2024年將繼續邁向另一高峰。

對於2023年豪華車市場一舉突破10萬輛，蘇純興分析，有相當大的原因來自於2021及2022年疫情導致相關零件短缺，交車遞延至2023年所推升。但即使2024年這部分紅利不再，蘇純興觀察，目前豪華車買氣仍然相當熱絡，推估市場仍將維持高水位。

綜合考量目前市場需求續熱，及各豪華車廠新車供應順暢度，和泰車內部推估，2024年豪華車市場仍將維持在10.8萬輛的高水準。

蘇純興進一步以此次新上市的LBX為例，自2023年底台北車展開放預售以來，短短不到一個月，累積預接單已近1,000張，絲毫看不出豪華車買氣有下滑跡象。

17日和泰車也拍板LBX正式售價，五車款入門價壓低自129.9萬元起，蘇純興認為，車價相對具有競爭力，再加上平均每公升高達26.4公里的超低油耗表現，預期將可帶動全年銷量，年銷目標估可達3,000輛，成為2024年推升LEXUS品牌銷量的關鍵。

對於2024全年LEXUS銷售目標，蘇純興17日雖仍不願鬆口，不過他也分析，若以年初以來的車市買氣來看，完全未受到選舉因素影響，再加上近期自銷售端回報的數據都仍相當不錯，因此看法傾向樂觀，在2023年改寫紀錄後，希望2024年繼續邁向高峰。

不過，蘇純興也坦言，雖買氣持續暢旺無虞，但2024年銷量是否繼續衝高，主要也看原廠新車供應順暢與否，「目前供給與需求確實仍有一些差距，將持續向原廠爭取擴大配額，以滿足國內車主需求。」