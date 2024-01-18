臺南車展重兵集結 黃偉哲：為汽機車界創商機

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汽機車零配件產業是臺南優勢產業之一，趕在舊曆年前，2024臺南車展26日正式登場，會場上將有逾120家廠商，530餘格攤位互別苗頭；臺南市長黃偉哲17日在展前記者會呼籲大家一起共襄盛舉，不論是BtoB或BtoC模式，都能透過該會場平台交流，更了解汽車零組件相關產業最新趨勢。

臺南市府新春第一砲，將於1月26日至29日，假大臺南會展中心，舉行2024臺南車展（Tainan Autoshow），展會規模達530格攤位以上，參展四大主題區各為「汽機車零配件展」、「新車大展」、「重機暨二輪車展」、及「汽機車周邊產業展」，另有藍寶堅尼超跑與BMW、哈雷等各式進口重機現身展區。

臺南市長黃偉哲表示，今年適逢臺南400年，南市府1月即推出重量級2024臺南車展，除持續推動會展產業為大臺南地區汽機車界共創商機之外，也提供民眾好逛好買的看展新選擇。

再者2023年舉辦的「臺南車展」就吸引大批民眾前來參觀，臺南又是汽機車零組件相關產業的大本營，不少臺南廠商都是該產業鏈的隱形冠軍廠商，更有如車燈、保險桿等臺灣製零組件大廠，其產品也早就供應給全球知名的品牌汽車使用。

臺南車展歡迎大家一起前來參觀，該會場是相互交流的平台，不論是廠商之間（BtoB）或廠商與顧客（BtoC）模式，或新能源車也是未來一大產業趨勢。

臺南市政府經濟發展局局長林榮川指出，臺南汽機車及零組件製造業計有574家，2023年年產值約640億元，期望在去年首屆「臺南車展」圓滿成功的基礎下，能匯集更相關產業資源為臺南創造更多商機，吸引相關買主、企業代表與不同年齡的民眾至臺南市採購消費。

在汽機車方面，可看性十足，將展出超過20餘個品牌，新車方面有FORD、HONDA、Hyundai、NISSAN、SSANGYONG、SUZUKI、TESLA、VOLVO等新車品牌。大型重型機車參展品牌有哈雷、印地安、Aprilia、BMW、MOTO GUZZI CFMTO KTM SUZUKI Kawasaki，二輪車（含電動機車）品牌包括光陽、三陽、YAMAHA、宏佳騰、eMOVING、Gogoro、PGO、可愛馬等。