通膨意外增 英央降息添變數

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

英國CPI年增率變化

英國統計局17日公布12月通膨率意外上升至4％，為十個月來首次上升。通膨出現回溫跡象讓外界認為，英國央行降息機率將會降低。

英鎊匯價應聲走高，盤中升值0.42％報1.2688美元。英國富時100指數則大跌近1.6％報7,441點，創11月底來新低。

12月消費者物價指數（CPI）較前一年同期增加4％，年增幅高於市場預估3.8％和11月3.9％。其中物價增幅最大為菸酒類項目的年增12.9％，因政府增加香菸稅所致。

扣除能源與食物等項目的核心CPI年增5.1％，年增幅跟11月一樣，但高於市場預估4.9％。主要由旅遊與交通服務類項目上升帶動。12月CPI跟前一個月相較，從11月的月跌0.2％轉為月增0.4％，創9月來最大增幅，高於市場預估月增0.2％。核心CPI從11月的月跌0.3％轉為月增0.6％，創5月來最大增幅，高於預估的月增0.4％。

對於通膨回溫，財政大臣杭特（Jeremy Hunt）以美德法三國通膨率並非一直下跌為例，認為通膨壓力在降溫過程中會有起伏，強調英國通膨率仍然朝2％目標方向前景，相信最終會達標。

他表示之前在控制借貸上做出艱難決定，但目前態勢正轉向，因此必須繼續按計劃進行，包括以更具競爭力的稅率來推動經濟成長。

英國央行將在2月1日舉行今年首次貨幣政策會議，在12月通膨率回升之下，讓市場開始擔心這可能延後央行降息時間，或降低降息機率。

英格蘭暨威爾斯特許會計師協會（ICAEW）經濟學部門主管提魯（Suren Thiru）指央行開會前，通膨率意外上升是及時提醒大家，對抗頑強的高通膨任務尚未結束。但他認為就算1月通膨率持續回升，在能源與食物價格可望走低之下，加上薪資增幅放緩和經濟出現停滯而抑制需求，都有助未來通膨壓力縮小。

資誠（PwC）經濟學家芬尼（Jake Finney）預期通膨率在4月就會拉回至英國央行的2％目標。只要勞動市場持續降溫，央行可能5月就降息。