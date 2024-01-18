去年企業違約數大增 今年恐續演

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標普全球評級（S＆P Global Ratings）16日表示，全球企業債違約在去年飆升，這樣的情況可能於2024年重演，因資金吃緊的企業仍在高利率的重擔下苦苦掙扎。

2023年未按規訂償付債務的企業數量達153家，比前一年的85家激增80％，這也是7年來（不計2020年疫情爆發那年）最高。

標普指出，大多數的違約情況來自低評級的企業，這些企業原本即現金流呈現負數、負債累累、流動性低迷。

以產業來看，市場型企業（consumer-facing companies）違約率最高，媒體與娛樂業尤其如此。

標普提到，美國企業眼前依舊有難關。由聯準會資料來看，美企目前債務重擔達13.7兆美元。由於許多企業在疫情初期趁著聯準會調降利率而大舉借貸，從2020年以來迄今，企業債務累計增加18.3％。

標普指出，「在2024年，我們預期全球信用進一步惡化，主要以在較低評級（B-或以下）的企業，接近4成的發債企業面臨遭調降評級的風險。儘管市場出現降息的預期，但我們認為融資成本仍持續在高水位。雖然借貸者減少他們2024年到期的債務，但大部分的投機等級企業債預料在2025和2026年到期。」

標普認為，隨著經濟成長放緩和融資成本攀高，可能會使違約情況增加，加重美國與全球的債務重擔。