人力成本直直飆 底特律車廠看好機器人

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

汽車製造商近年來不斷提高工廠的自動化程度，美國底特律車廠更密切地關注機器人的發展，以因應不斷上漲的人力成本。

美國汽車工人聯合會（UAW）於去年底達成未來四年大幅加薪25％的勞資協議，對象包括福特、通用汽車和吉普車製造商斯泰蘭蒂斯（Stellantis），且新協議的影響迅速擴及整個產業。根據國際機器人協會的數據顯示，汽車產業是機器人的最大消費者，2022年全球使用該類型設備達13.6萬件，僅次於電子業。

積極部署自動化的特斯拉（Tesla），其高層去年曾表示，為了達成車型製造成本砍半的目標，引入更多自動化設備為最大關鍵。

分析師指出，數十家建設中的新電池工廠和電動車工廠，也將為高科技系統的使用更加廣泛。與改造現有設備相比，在新廠安裝機器人更容易且成本較低，同時簡化系統相容性問題。自動化趨勢讓工會及其成員對於工作被取代感到憂心。UAW主席費恩（Shawn Fain）曾表示，「公司利用此方式作為一種裁員，而非運用機器人和高科技讓我們的工作變得更輕鬆。」另一方面，外界對於未來十年內，自動化在汽車產業的發展程度，持有不同看法。

許多分析師認為以新機器改造現有工廠的成本可能太高，因此維持現狀更具吸引力。其他策略如簡化生產流程、提供較少的車輛選擇，可以節省更多成本。

部分學者則表示，無論機器人如何推進生產效率，還是需要人員修復或重新設計程式。人類有時更擅長完成精確的任務，如視覺判斷，以及靈活調整設備。同時，自動化存在其他風險，包括機器人可能會在製程帶來品管問題。