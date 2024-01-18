英特爾奪回全球半導體龍頭

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去年全球前五大半導體業者

研究機構顧能（Gartner）最新報告指出，去年大環境不景氣導致全球半導體市場陷入史上最嚴重的低迷期，但英特爾卻在三星電子業績衰退之際奪回全球半導體龍頭寶座。輝達也受惠於AI浪潮，在去年首度擠進全球前五大半導體業者之列。

報告指出，去年全球半導體市場營收總額達5,330億美元，較前年下滑11.1％，創下史上最大跌幅。去年全球前25大半導體業者合計營收年減14.1％，導致前25大業者營收占全球半導體市場營收比重從前年的77.2％縮小至74.4％。

顧能副總裁普瑞斯特力（Alan Priestley）表示：「去年全球半導體產業再度經歷景氣循環低迷期，但因記憶體晶片營收創下史上最大跌幅，使整體半導體產業在去年度過艱難的一年。」

報告指出去年全球記憶體晶片營收下滑37％，其中DRAM晶片營收下滑38.5％至484億美元，NAND Flash晶片營收下滑37.5％至362億美元。相較之下，非記憶體晶片營收在去年僅下滑3％，因為AI、電動車、國防及航太產業應用支撐需求。

顧能表示去年半導體產業面對景氣寒冬幾乎無一倖免，調查發現全球前25大半導體業者當中只有9家在去年締造營收成長，其餘16家營收下滑，其中10家更陷入雙位數百分比的負成長。

英特爾去年營收年減16.7％至486.6億美元，但因先前蟬聯全球半導體龍頭寶座的三星去年營收銳減37.5％至399.1億美元，反而讓英特爾有機可趁，在去年重返全球半導體龍頭寶座。

高通去年營收年減16.6％至290.2億美元，但仍維持全球排名第三。博通則因去年營收成長7.2％，使全球排名從前年的第6名前進至第四名，是去年少數營收逆勢成長的業者之一。

去年全球前25大半導體業者當中表現最亮眼的無疑是輝達，去年營收暴增56.4％至239.8億美元，首度登上全球第五名，與前年全球排名第12名相比進步驚人。

另一家脫穎而出的業者是意法半導體（STMicroelectronics），去年營收成長7.7％至170.6億美元，全球排名從前年的第11名前進至第8名。