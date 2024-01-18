需求熱 輝達、超微股價狂飆

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華爾街分析師與投資人看好人工智慧（AI）需求火熱，包括微軟、谷歌與ChatGPT開發商OpenAI等客戶將持續買進AI晶片，令該領域龍頭輝達（NVIDIA）與超微（AMD）16日股價狂飆，分別創下歷史新高與2021年11月以來最高。

輝達16日股價上漲逾3％，每股收報563.82美元，今年迄今累漲超過17％，延續去年優異表現。超微同日勁揚逾8％，每股報158.74美元，距離歷史高點僅一步之遙，今年以來漲幅逾14％。

巴克萊銀行（Barclays）分析師奧馬利（Tom O’Malley）給予超微「買進」的投資評等，目標價格從120美元調升至200美元。巴克萊預估，超微2023年AI晶片銷售額上看40億美元，主因是市場對於超微伺服器機器學習晶片MI300的需求強勁。

超微2023年底宣布推出MI300系列晶片，試圖與輝達旗下的H100與A100 GPU打對台。OpenAI便是使用輝達這兩款晶片來訓練自家語言模型。

輝達與超微是GPU兩大生產商，這些繪圖晶片原本是為了高階電腦遊戲發明，但現在對於訓練與運行AI至關重要。過去兩年來，AI應用熱潮帶動市場樂觀情緒，令該領域先驅輝達成為最大受益者。

券商KeyBanc分析師以「AI伺服器需求強勁」為由，將超微與輝達目標價格分別調升至195美元與740美元。