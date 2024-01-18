蓋茲：AI讓大家生活更輕鬆

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今年世界經濟論壇（WEF）聚焦AI，而微軟創辦人比爾蓋茲及執行長納德拉不忘趁機宣揚AI產業的光明前景，儘管國際貨幣基金（IMF）近日表示AI崛起，可能威脅到全球40％的就業機會。

蓋茲16日接受CNN新聞台訪問時表示AI將讓大家的生活更輕鬆，因為AI能為人類代勞乏味枯燥的例行性工作，例如幫醫生寫報告。蓋茲表示：「這是醫生討厭的工作，但AI能有效完成這個工作。」

論及AI未來可能威脅人類就業機會的疑慮，蓋茲也認為無須過度擔心。他表示：「1900年代我們也曾經歷工業革命大幅提升農業生產力，當時大家也曾擔心人類會丟工作，但事實上工業革命創造了許多新事物及新的工作類別，讓大家的生活比農業時代更優渥。」

蓋茲預期AI將扮演相同角色。隨著AI應用層面日漸廣泛，未來白領勞工將能扮演教師、健康顧問、程式設計師等多種角色。

納德拉同樣在16日表示他對AI產業前景感到「充滿希望且樂觀」，但他強調AI產業如欲長期成長，須仰賴同業及各國政府共同建立產業標準及全球安全法規。

納德拉表示：「數位科技產業至今學到的最大教訓就是，我們在享受新科技帶來的優勢之餘，也應將所有可能的後果考量在內。我們應該同時思考新科技的優缺點，而非等到問題發生了才設法解決。」

納德拉特地在今年WEF期間呼籲各國政府共同制定AI監管法規。他表示：「AI將帶來全球性的挑戰，需全球共同制定標準。」

微軟自從去年率先投資ChatGPT開發商OpenAI以來，便迅速成為AI產業的領導業者。微軟先前已率先針對Office 365企業用戶推出內含AI功能的Copilot助理服務，定價為每人每月30美元。微軟稍早也在一般消費市場推出這項服務，月費20美元。