亞馬遜將推新AI工具

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亞馬遜（Amazon）持續導入AI應用，正在測試一項新型AI工具，讓消費者可以詢問其特定產品的問題，由AI主要根據產品資訊及評論中的資訊，在幾秒鐘內生成回覆。

新工具協助消費者在不用瀏覽評論頁面、或開啟搜尋模式的情況下，找到其所需的相關資訊。亞馬遜對外證實，該功能旨在改善顧客在亞馬遜網站上的購物體驗。

與OpenAI的ChatGPT不同，亞馬遜的新工具無法進行對話，然而它可以回應創意性的指令。例如，在分類為女裝背心的產品列表上，它可為特定產品設計一段俳句。此外，它也能夠模仿《星際大戰》中著名角色尤達（Yoda）的語法，以「倒裝」句型描述該項產品。

該項工具被設計為不得偏離主題，因此當被問到「貝佐斯（Jeff Bezos）是誰？」等與產品無關的問題時，它在無法回答的情況下，會回傳錯誤訊息，而貝佐斯是亞馬遜的創辦人。

近幾個月以來，亞馬遜在其網站上設置多種AI工具。去年6月，該公司開始測試以AI生成產品評論的摘要。此外，另款工具協助第三方賣家為產品撰寫詳情頁面，以及生成廣告圖片。

先前亞馬遜推出名為「Q」的聊天機器人，協助客戶完成公司的日常任務；以及「Bedrock」，提供生成式AI功能給Web服務的客戶。

執行長賈西（Andy Jassy）在亞馬遜最近一次的法說會上表示，該公司正使用生成式AI來預測庫存，並為司機決定最佳路線。此前更是直言，AI工具不只改變用戶體驗，更會協助日常開發人員及企業用戶。