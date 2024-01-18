世界經濟論壇 中美科技戰交鋒

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中美歐世界經濟論壇在科技領域喊話

中美歐世界經濟論壇在科技領域喊話

過去一年全球颳起人工智慧（AI）旋風，中美歐等主要經濟體在今年初世界經濟論壇上隔空交鋒科技議題。中美就晶片禁令叫陣，中方批評美國歧視性措施干擾全球經濟。美方則回應，對中國的措施僅是「限制」，而非「封鎖」。

美國自2022年下旬加大對中國晶片管控措施，並在2023年AI席捲全球和各國GPU需求旺盛背景下，擴大限制防範GPU等晶片輸出中國。相關事件引發中國國務院總理李強與白宮國家安全顧問蘇利文在16日的世界經濟論壇上隔空交鋒。

先登場的李強表示，此次論壇年會主題是「重建信任」，過去信任廣泛存在，並帶動全球經濟快速發展。但現在信任基礎遭破壞，為重建經濟領域信任，應加強國際科技交流合作，打造開放與非歧視的科技發展環境，打破制約創新要素流動的壁壘。

李強表示，須加強國際產業分工協作，2020～2022年全球新增歧視性貿易及相關投資措施年均超5,400項，是疫情前的近2倍。任何相關干擾破壞，都會成為世界經濟大循環的阻塞或斷點，犧牲發展效率、增加風險、不利產業鏈穩定。李強相關說法被視為批評美國晶片等限制措施。

蘇利文演講時指出，需要特別澄清，美國對中國量身定制晶片措施的動作，只是限制措施，並不是技術封鎖。限制措施並沒有涉及更廣泛的貿易與投資，美國已廣泛排除大部分商業晶片，這些晶片推動經濟發展，相關措施並沒有干擾商業運作。

蘇利文強調，美對中的限制主要聚焦國家安全，宗旨是防範戰略競爭對手利用美國的技術，來危及美國或者盟友夥伴的國家安全。

美國晶片禁令最主要涉及加工晶圓的設備，以及象徵算力的高階GPU等輸出中國。GPU涉及的熱門產業AI亦成為這次世界經濟論壇的重點議題。李強在演講後與世界經濟論壇主席施瓦布訪談時表示，發展AI必須有一條全球都要遵守的紅線，這樣才能確保倫理與普惠問題，不會讓這項重要技術成熟後只照顧到小部分人的利益，各國需要加強該領域的協調。

歐盟執委會主席馮德萊恩則在演講上表示，自己是技術樂觀主義者，目前的AI機遇非常重要，歐洲已在AI立法等領域領先，必須持續加大在AI的投入，負起為全球指引AI之路的責任。