李強喊話歐盟 放寬高技術產品出口

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中國國務院總理李強赴瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會期間，於16日下午會見歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。在「不脫鉤」主張的默契下，李強強調，中歐要堅持對話合作，希望歐盟放寬高技術產品對中出口限制。

中國以高規格代表團出席世界經濟論壇，一度引發美國不安。中國不僅與瑞士聯邦總統阿姆赫德（Viola Amherd）宣布完成中瑞自貿協定（FTA）升級聯合可行性研究，還將給予瑞士單方面免簽待遇。

新華社報導，李強16日與范德賴恩會晤時表示，中方願進口更多適合中國市場的歐盟產品，也希望歐盟放寬高技術產品對中出口限制，雙方相向而行，推動中歐貿易更平衡發展。希望歐方在經貿問題上做到公正、合規、透明，公平對待中國企業，審慎推出限制性經貿政策和使用貿易救濟措施。

李強引用中國國家主席習近平的話指出，中歐關係具有戰略意義和世界影響，本著相互理解、相互尊重的原則，堅持夥伴定位、堅持對話合作、堅持互利共贏、堅持妥處分歧，進一步提升中歐關係的穩定性、建設性、互惠性、全球性，更能促進雙方與世界的繁榮發展。

范德賴恩則持續強調不脫鉤立場，讚賞中方不斷擴大對外開放，不希望與中方脫鉤，願同中方加強對話溝通，在應對氣候變遷、推動世界貿易組織改革等領域深化合作，增進人文交流，推動歐中關係進一步發展。

17日上午，李強轉赴都柏林，與愛爾蘭總統希金斯（Michael Higgins）會談。李強表示，將不斷提升各領域合作水準與實效，推動中愛互惠戰略夥伴取得更大發展。

李強並宣布，中方將給予愛爾蘭單方面免簽待遇。