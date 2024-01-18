外資回頭 連四月增持中國債券

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境外機構近半年持有大陸債券情況

中國人民銀行上海總部近日公布數據顯示，截至去年12月底，境外機構在銀行間債券市場的託管餘額為人民幣（下同）3.67兆元，較去年11月底增加約1,800億元，也是境外機構連續四個月增持中國債券，增持總額達4,900億元。總結去年全年，外資增持中國債券2,800億元。

數據顯示，從券種看，截至去年底，境外機構的主要託管券種是國債，託管量為2.29兆元，占62.4％，其次是政策性金融債，託管量0.8兆元，占比21.8％。

2023年9月起，境外機構連續4個月增持銀行間市場債券，其中11月淨增持規模為歷史次高，2023年12月淨增持規模持續處於近兩年高位。

縱觀2023年，第一季外資從中國債市場撤資1,800億元，第三季又撤資900億元。但到第四季，外資增持中國境內債券4,800億元，帶動外資全年增持中國債券2,800億元。相較而言，2022年外資減持約6,100億元中國境內債券，是2013年公布外資持有中國債券數據以來唯一的年度淨減持。

華僑銀行大中華地區研究主管謝棟銘認為，外資增持中國國債，一大推手是「套息交易」。目前，中國人民銀行維持較為寬鬆的貨幣政策，中國國內的借貸成本較低。雖然中國債券殖利率不高，但相對低廉的融資成本，息差非常有吸引力。不僅如此，市場正押注人行將降息，投資中國債券的回報也提高。在此背後，無論是被動資金的配置盤，還是主動資金的交易盤，都在增持中國國債。

澳盛銀行資深中國策略師邢兆鵬認為，市場對2024年美國聯準會降息預期較濃，美債殖利率下行比中國公債殖利率下行更快，中美利差倒掛幅度延續10月中旬以來的趨勢持續縮小。加上在岸人民幣升勢穩定，這有助鼓勵外資對中國債券市場的增持態勢。

儘管外資重返中國債市，分析認為北向資金、外商直接投資能否回流中國，尚需時日。謝棟銘認為，中美市場之間的息差，是影響外資回流中國債市的主因，雖然這會在一定程度上影響北向資金、外商直接投資的流向，但後兩者更關注中國經濟本身的基本面。中國目前廣義貨幣總計數（M2）和狹義貨幣總計數（M1）增速的剪刀差仍超過8％，顯示居民更傾向於將錢存起來，或將影響國內需求。