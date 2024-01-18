逾千億人民幣進場 抄底A股ETF

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大陸股市低迷之際，資金正借道股票ETF逢低布局，從2023年12月5日至1月15日，股票ETF單位增量716億，這段期間人民幣（下同）逾1,000億元資金透過ETF流入A股市場。其中，滬深300、上證50、中證500為代表的寬基（即跨越產業較廣）ETF成為資金抄底的主要標的。

上海證券報報導，觀察資金流入方向，有2檔ETF「吸金」超過100億元，分別是華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF發起式。這2檔ETF在此期間分別獲得資金淨流入135.6億元、120.7億元。此外，嘉實滬深300ETF、華夏上證50ETF、華夏滬深300ETF分別獲得資金淨流入94億元、92.9億元、67.9億元。

摩根士丹利基金分析，目前滬深300指數估值再次回到歷史低位，在經濟穩步復甦、上市公司盈利改善、利率下行的背景下，A股市場有望迎來轉機，核心資產的估值將得到修復。ETF則是2023年比較重要的增量資金投向，在市場震盪加劇後，投資者借助ETF產品低位布局A股資產的意願持續增長。

產業方面，多檔半導體ETF也獲得資金青睞。從2023年12月5日至1月15日，國聯安中證全指半導體ETF、華夏國證半導體晶元ETF、鵬華國證半導體晶元ETF單位都增量10億以上。

國海富蘭克林基金指出，半導體產業自2021年下半年開始進入下行週期，但最差的時候已過去，在下游復甦、AI等新興應用領域需求的拉動下，全球半導體產業有望迎來新的成長週期。