比亞迪砸重金 布局智慧駕駛

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大陸雖已成為全球新能源汽車產銷與出口大國，但境內市場卻在群雄並起下，淪為價格戰激烈的殺戮戰場。龍頭業者比亞迪（BYD）董事長王傳福日前宣布，未來將強化智慧駕駛領域布局，為此，比亞迪打算投入人民幣1,000億元。

綜合陸媒報導，比亞迪16日舉辦夢想日，向外界介紹其整車智慧、智慧駕駛等方面的布局和規劃。王傳福表示，在智慧駕駛領域，比亞迪共有4,000多名工程師，未來在智慧化領域將投入1,000億元。今後，比亞迪20萬元以上車型將提供高階智慧駕駛系統選配，30萬元以上車型將標配高階智慧駕駛系統。另外，2024年第一季，比亞迪將開始在騰勢N7車型上推送城市領航、高快領航功能；第三季將在仰望U8車型上推送城市領航功能。

比亞迪當日還發布新的智慧化架構璿璣及璿璣AI大模型。璿璣架構為中央計算架構，將搭載1000TOPS、2000TOPS的高算力晶片，實現中央計算和艙駕一體控制。此外，該架構具備雲端AI、車端AI能力，除了5G和車聯網之外，還可以與衛星網互聯。

至於璿璣AI大模型則擁有業界最龐大的資料底座、行業領先的樣本量和高算力，覆蓋整車300多個場景，可賦予整車智慧持續進化的能力。

大陸業內人士指出，在汽車電動化的上半場，比亞迪憑藉著刀片電池、DM-i混動、八合一電驅等技術，在混動和純電汽車市場均獲得用戶認可，並一躍成為大陸最大的新能源車企。2023年比亞迪銷量超過302萬輛，成為首家進入全球前十名的大陸車企。

不過，當前新能源汽車已經進入了智慧化競爭的下半場，與華為、小鵬等車企相比，比亞迪在高階智慧駕駛等方面的布局較慢，也被詬病智慧化程度不足。比亞迪近期加速招兵買馬、廣招人才並砸下千億元資金，顯然是要在智慧化領域快速扳回一城。