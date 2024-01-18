網信辦盯上 SHEIN上市添變數

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

外媒報導，在大陸快時尚跨境電商SHEIN尋求赴美上市之際，大陸網信辦正在對該公司的數據處理與共享做法，進行網路安全審查。從大陸官方過往調查類似案件的經驗來看，調查恐導致SHEIN的上市計畫推遲。

早在2021年7月，大陸政府就曾對剛在美股上市兩天的滴滴出行發起類似調查，不到一年時間，滴滴就從美股下市。另外，外傳TikTok母公司字節跳動於2021年擱置上市計畫，部分原因就是當時大陸監管機構建議，需要重點應對數據安全風險等問題。

華爾街日報引述知情人士透露，大陸網信辦正在調查SHEIN能否有效保護其在大陸的員工、供應商、合作夥伴的數據，並防止資訊外流到海外。此外，大陸官方也關注SHEIN在上市過程中，將向美國監管機構提供哪些類型的大陸數據。

根據以往經驗，大陸網信辦類似的調查，需要好幾個月才能完成，如果出現拖延，恐導致SHEIN的上市延遲。最壞的情況則是，大陸網路安全官員發現SHEIN在數據處理方面，存在任何嚴重問題，該公司可能被迫徹底放棄上市計畫。

SHEIN於2021年底把總部從南京遷往新加坡，SHEIN創辦人許仰天據傳已擁有新加坡永久居民身份。但根據大陸規定，凡是來自大陸且營收、利潤等高於五成，就會被視為大陸公司，到境外上市必須獲得證監會的批准。儘管SHEIN聲稱其為跨國企業，但其赴美上市計畫除了面對美國監管機構的嚴格審查以外，也可能遭到大陸監管機構的阻撓。

路透近日報導，SHEIN於2023年11月向大陸證監會遞交赴美上市申請，但一直未獲放行。