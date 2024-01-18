打擊台獨勢力 陸國安部啟動三反

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台灣選後綠營再贏得四年執政，大陸各部門也全面動員，統一口徑定調下階段對台方針。繼大陸國台辦、外交部後，大陸國安部17日表態將打擊「台獨分裂勢力」，國安機關將深入開展涉台「反顛覆、反間諜、反分裂鬥爭」，依法防範、制止和懲治「敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動」。

綜合陸媒報導，大陸國安部17日透過其微信公眾號，以「國家安全機關堅決反對『台獨』分裂行徑和外部勢力干涉」為題發文。國安部重申先前國台辦對於台灣大選的定調，指出「民進黨並不能代表主流民意」，並稱「阻擋不了祖國終將統一、也必然統一的大勢」。

國安部表示，國安機關將堅決依法打擊「台獨分裂行徑」和「外部勢力干涉」，堅決捍衛國家主權、安全、發展利益，堅決推動「祖國統一大業」，堅決護航「強國建設、民族復興偉業」。

對於台灣大選後的台海局勢，國安機關表示，將精準打擊遏制「台獨分裂勢力」，堅決反制「外部勢力」干涉台海問題。

國安部並稱，絕不會坐視國家主權、安全、發展利益受損；絕不會允許任何人任何勢力侵犯和分裂領土。若「台獨分裂勢力」和「外部干涉勢力」膽敢挑釁，國安機關將予以迎頭痛擊。

國安部更提及台灣社運人士楊智淵遭捕一案。文章稱，2022年8月3日國家安全機關首次以涉嫌分裂國家罪、煽動分裂國家罪，依法追究「台獨」分子刑事責任，有力震懾「台獨」分裂和外部干涉勢力。大陸自去年7月1日起，擴大修訂後的「反間諜法」已正式上路，國安機關也是「反間諜」的主管機關，國安部門的權力進一步擴張。專家分析認為，國安部最新發文，一方面是在選後恫嚇台灣民眾，另一方面也是向我國安部門威嚇放話。