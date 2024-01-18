健康險搶購 去年賣破400億

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近年健康險與意外險新契約保費收入

2023年最後一個月實支實付醫療險掀起停售潮，帶動2023年健康險新契約保費衝破400億元，年增達1成，為2021年以來的新高，尤其最後一個月單月熱賣36.9億元，創9個月新高。

實支實付醫療險未來政策將走向「損害填補」，金管會還在研擬配套，尚未訂出時間表，民眾擔心未來醫療險會越賠越少，搶買可接受副本理賠的實支實付醫療險，投保件大量湧進壽險公司，擔憂超過胃納量，部分壽險公司已先反應，停售或調整核保政策，在2023年最後一個月引發保單停售潮。

停售效應發酵，帶動壽險業2023年健康險的新契約保費收入來到402.4億元，是自2020年的428.8億元後，睽違2年再度賣破400億元大關，相較2022年的365.7億元，年增36.7億元或10％。健康險除實支實付醫療險外，還包含防癌險、長照險、重大傷病險、重大疾病險、手術險等。

2023年12月健康險單月賣出36.9億元，為9個月新高，2023年2月也賣出39億元，其次熱賣就是12月，因停售潮主要發生在12月底，1月會有保費遞延效應，預期2024年1月健康險銷售也將有不錯的成績。

12月實支實付醫療險搶購潮，主要集中在當時還有接受副本理賠的7家壽險，觀察7家壽險12月個人健康險業績，以全球人壽近4億元最佳，凱基人壽單月也賣出超過2億元，台灣人壽也賣超過1億元。

歷經一陣停售改版潮後，目前市場上的實支實付住院醫療險，還接受「副本理賠」的有四家壽險，包含凱基人壽、台新人壽、安聯人壽、台銀人壽。但凱基人壽、台新人壽皆已收緊核保政策，只願意當「第一家」，也就是只限還沒有投保過實支實付醫療險的民眾投保。

安聯人壽也縮限核保政策，從原本接受當「第三家」，改為僅接受當「第二家」，台銀人壽則尚未有調整計畫，等於現在市場上接受當第二家或第三家的壽險公司僅剩安聯人壽、台銀人壽兩家。

已停售的保誠人壽、台灣人壽、全球人壽、遠雄人壽等，應會推出新改版的保單因應，但預估將限制正本理賠。