史上最佳！去年意外險銷售137億 年增近20％

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壽險業2023年意外險新契約保費來到137億元，創下史上新高，年增近20％。保險業者分析，除與疫情過後民眾對醫療與意外保障觀念提高之外，也與2023年部分產險公司新改版的意外險有調高保費或降低保額有關。

過去產險公司銷售的意外險，因為保費相對較便宜，不少民眾會用壽險的意外險做基本保障後，以產險公司銷售的意外險做為額外保障，但2023年有部分的產險公司新改版推出的意外險調高保費或降低保額，或是意外實支實付改為需要加錢以附約購買，部分產險公司的意外險不再「俗又大碗」，保戶就會轉往壽險的意外險，挑選部分有「保證續保」的意外險保單。

意外險成為2023年壽險業熱賣的險種之一，2023年全年壽險的意外險賣出136.7億元，應為史上新高，相較2022年的114.5億元，年增22億或19％，過往意外險全年銷售約在100億元至120億元。

去年意外險賣最好時期是在5月，當月賣出14.3億元，且2023年從5月連8個月單月銷售都在10億元以上，共有9個月單月都賣超過10億元，相較2022年只有5個月單月賣超過10億元，顯見2023年意外險銷售熱度高。

保險業者表示，相較產險公司的意外險，最高續保多是到65歲～75歲，壽險公司最高有到80歲～85歲，大部分壽險的意外險有含意外醫療實支實付，但有些產險公司在改版後則是要另外附加附約，民眾就會考量轉投保壽險的意外險。此外，因應責準利率調升，在2023年底也有部分壽險公司停售改版實支實付意外險，新推出費率更優惠的實支實付意外險，預計也可推升意外險買氣。