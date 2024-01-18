地緣風險調整產險費率 看二大因子

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紅海情勢緊張，產險業者表示，信用險費率及承保範圍，確實會受地緣政治風險有所調整，但費率調整幅度仍要依個案而定，也會因國家風險及產業風險有所不同，主要看二大重要因子。

有關產險費率調整評估的重要因子，產險業者表示，首先是再保費率，一直是影響保費重要因素，再保費率上升，主要是因為全球巨大天災損失頻仍、通貨膨脹等影響，及信用險費率及承保範圍，會因地緣政治風險有所調整。

其次費率調整幅度要視個案而定，也會因國家風險及產業風險有所不同，火險、工程險再保費率調升，這可能跟天災比較有關，較不是因為區域風險因素。

科法斯指出，當地緣政治風險升高時，若未立即調升費率可能原因有二，一是產險公司認為實質風險並未升高；二是若風險升高卻未調整價格，也可能是產險公司調整承保範圍，將具風險的部分列入不保事項。

產險業者認為，中東地緣風險升高，水險、輪船險都會調整，因為紅海海盜因素，運費都已調整；雖然近期台灣地緣風險討論度相當高，但目前還未達調高費率的時機。

風險費率是否調高，會從上到下作評估，除考量地緣風險、國家風險外，還有產業風險、個別的公司營運風險，像中東國家本來就是屬於地緣風險較高的地區，原本費率就已將地緣風險因素考慮其中，因此在以巴發生衝突後，並未再調高相關費率，或者產險公司本來就不承保該地區相關保險。

另外，台灣地緣政治風險在國際間討論度雖然極高，但事實上台灣並沒有很大的改變。安聯貿易強調，不管是現在或者近幾年，該集團都沒有調整台灣評等，因為台灣並沒有出現政治風險、外匯干預或者戰爭等，現在給台灣的評等仍在中上，算是不錯，該集團並未調升信用風險的費率。安聯貿易主要是承保信用風險、應收帳款險，仍屬於短期險，預期在短期內台灣國家風險並不會升高。