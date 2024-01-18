陽信銀營運穩定成長 鎖定六大引擎達成獲利目標

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陽信銀行日前公布2023年自結獲利情況，去年雖然受到地緣政治、惡性通膨及暴力升息等不利因素影響，各項營運績效與規模仍持續穩定成長，全年獲利50.97億元，總資產與淨值年成長5.45％及11.49％。董事長陳勝宏更指示六大引擎，包括存款、放款、財富管理、信託、財務操作、外匯業務等，以達成2024年度獲利及財務目標。

陽信銀近日公布2023年全年自結獲利，2023年底資本額340億元，全年獲利50.97億元，稅前每股盈餘為1.079元，總資產7,129億元，淨值達455億元，較2022年底分別成長5.45％及11.49％，資產規模穩定成長。

陳勝宏指出，期能以六大引擎達成新年度的獲利目標，並在日常業務運作上須遵照並配合主管機關政策，對公司治理、防制詐騙、金融消費者權益保護、公平待客、關懷弱勢族群、不動產授信風險管理、資通安全等重要議題，要求分行及總行單位應予以高度重視及關注，建立以誠信及包容性的企業文化。

另為因應金融環境變化並增強營運韌性，於年底增提備抵4.62億元，並打銷呆帳11.32億元，使2023年底逾放比降為0％、備抵呆帳覆蓋率則升抵37,998.68％，皆優於同業平均。2023年底因股、債價格回升，評價回沖13億元，為了回饋股東，2023年股利發放將大幅優於2022年度。

陽信銀行去年力行「從0到1」數位金融轉型，強化數位金融交易服務，推出安全行動裝置綁定機制，結合公開金鑰、生物特徵等技術的FIDO ID身分驗證，實現無密碼驗證。

同時為儲備未來營運所需的資金動能，並增加存款業務成長的競爭力，陽信銀行即日起至今年6月30日止，推出「自然人新臺幣1年期存款優惠利率1.68％」，以新資金匯入該行，即可有新台幣1年期固定利率1.68％優惠存款，單一自然人客戶上限1,200萬元。