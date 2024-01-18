蔡明興獲教宗冊封「爵士」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

富邦金控董事長蔡明興17日獲教宗方濟各冊封「聖西爾維斯特團爵士」（Order of St. Sylvester）。典禮於輔仁大學淨心堂舉行，由天主教台北總教區鍾安住總主教主持典禮，行政院院長／聖大額我略團爵士（Order of St. Gregory the Great）陳建仁、輔大校長江漢聲、教廷耶路撒冷聖墓騎士團台灣團團長李國強擔任致詞貴賓，教廷臨時代辦馬德範蒙席（Stefano Mazzotti）均蒞臨參禮，場面隆重溫馨。

蔡明興於典禮致詞時表示，獲冊封「聖西爾維斯特爵士」是至為崇高的榮耀，亦是實踐責任和承諾的新里程碑。這些年來富邦除在企業經營為客戶、股東、員工等創造最大利益，更致力回饋社會、推動永續共好，希望創造企業與社會雙贏的共利效益。這份榮耀讓他更有力量地向前邁進，貢獻一己心力，為更美好的台灣與世界而努力。

富邦金控戮力為股東創造最好的經營成績單，截至2023年，連續15年居金控每股獲利冠軍；富邦打造「金融百貨」，提供客戶最多元、最完整的金融服務為目標；更致力照護員工家庭及健康，打造「幸福企業」。

身為世界公民的一份子，富邦以「Run For GreenTM奔向綠色」為主軸，堅持永續經營的使命，引領台灣奔向淨零未來，希望打造更美好的生活環境。

在公益的具體作為上，富邦金控秉持正向力量、創造社會共好的精神，台灣面對COVID-19疫情衝擊時，捐助抗疫基金及物資逾4.7億元；俄烏戰爭爆發時，富邦集團捐贈紅十字會及世界展望會烏克蘭專戶合計3,000萬元。更長期投入回饋社會，是台灣唯一成立四家基金會的金融業，針對不同對象提供全人社會關懷。

富邦並力挺國內體育和藝術，同時擁有職棒球隊、職籃球隊及甲組成棒球隊，也是唯一贊助四大馬拉松的金融業者；藝術領域透過企業力量帶動台灣文創向上提升，推廣藝文活動在地普及化。