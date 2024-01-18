台新青少年志工菁英獎 揭曉

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台新青少年志工菁英獎公布評選結果，共30名「傑出志工獎」、120名「奉獻獎」、3組「社團影響力獎」以及10所「服務教育楷模獎」學校等名單出爐。此獎已邁入第24屆，累計影響逾8萬名青少年投入志願服務領域，徵件歷經初選、區域及全國評選，並邀產官學各界專家擔任評審，發掘出亮眼新秀，鼓勵發揮志氣創造影響，成為未來莘莘學子的志工典範。

台新青少年基金會執行長郝名媛表示，本屆報名件數以中區及南區居多，北區與東區則以長期且持續性志願服務為主，本屆累積的志工服務時數達119,300小時，整體表現優異。青少年志工所服務的對象多以「社區居民/一般民眾」為主，顯示學生志願服務貼近生活，多善用專長或經驗提供協助，如獲獎學校社團台中市弘文高中古蹟解說服務隊，以導覽及維護在地古蹟為目標，培育學生文史認知及導覽能力，補強志工人力，深化社區總體營造。

全國評審中，教育部青年發展署署長陳雪玉表示，偏鄉教師引導學生投入銀髮族及弱勢族群等社會議題，培養其服務奉獻精神實為不易。

衛福部社會救助及社工司司長蘇昭如指出，人口老化、少子女化之發展，志願服務回應社會需求，樂見青少年志工關心社會議題、青銀共融。

台灣志願服務國際交流協會秘書長黃淑芬則說，現今青少年重視被肯定的價值感及對社會的影響力，學校與師長應多鼓勵學生結合所學或興趣，將志願服務接軌職涯，發揮所長提供多元社會服務。

本屆入選傑出志工獎之一的台北市復興實驗高中趙子逸，國一起投入各項志願服務，新冠疫情期間受愛心餐啟發，決定貢獻自身西洋棋所長，創立青少年西洋棋志工團，帶領團隊從事慈善活動，並進一步與國際西洋棋世界總會接洽，成功爭取參與用西洋棋幫助自閉症孩童計畫資格，讓台灣成為第12個國家參與計畫成員。