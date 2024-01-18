三星AI旗艦機問世 支援「通話即時翻譯」 台積等供應鏈好嗨

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

三星S24系列

三星將於18日全球發表Galaxy S24旗艦系列手機，包括S24 Ultra、S24+及S24，為非蘋陣營2024年首發旗艦機，並且是三星第一支支援AI功能手機，且軟、硬體規格全面升級，被視為三星奪回全球手機銷售市占龍頭的重量級機種。

市場推估S24系列出貨量上看3,300萬～3,400萬台，較上一代年增1成以上，主要零組件供應商來自台廠，據了解，包括台積電負責代工生產處理器，大立光為主鏡頭供應商，晶技供貨石英元件，GIS-KY提供屏下指紋模組，隨著S24出貨加溫，台廠相關供應鏈將雨露均霑。

市調機構Canalys預估，2024年全球智慧型手機出貨量上看11.7億支，年增4％，AI手機問世有望掀起智慧型手機市場革命性變革，根據Counterpoint預估，截至2024年，全球AI手機出貨量有望突破1億支，並於2027年達到5.22億支規模，占整體出貨量占比40％，年複合成長率將高達83％。

AI手機未來幾年出貨量大幅增加，台廠相關供應鏈可望吃香喝辣。

除了AI手機，三星亦計畫將AI功能延伸至平板電腦、穿戴裝置等其它終端產品。

S24預定1月31日陸續於全球特定市場上市，台灣三星表示，按照往例，台灣將列為第二波上市國家。S24 Ultra採用高通Snapdragon 8 Gen 3行動平台，配備新型5倍光學變焦鏡頭、5,000萬畫素，在Adaptive Pixel感光元件應援下，能實現2倍、3倍、5倍至10倍光學成像畫質。

Super HDR開放支援Instagram等第三方應用程式。為落實永續發展，三星採用再生鈷及稀土元素製成部分元件亦開啟S系列先河，S24亦是首款採用鈦金屬材質邊框。

標榜「真AI手機」的S24，主打搜尋圈、語音轉文字智慧助理、通話即時翻譯等三大功能，其中，「搜尋圈」提供滑社群時看到吸睛商品或VLOG中的美食，只要用手機圈選物件，就能即刻搜尋相關資料。S24亦可透過語音錄製應用程式內建的語音轉文字智慧助理進行轉錄、摘要，文字鍵盤中的寫作助理亦可根據對話情境提供回覆建議，以及通話中雙向即時語音、及文字翻譯。新一代S24的三星Notes應用程式，亦迎來筆記智慧肋理功能，可自動排版使用者的筆記內容。