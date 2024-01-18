全球最大光電展 台廠技術較勁

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全球最大光電展Photonics West 2024將於30日開展，在光電協進會（PIDA）號召之下，國內有多家廠商同台秀技術肌肉，參展廠商將展示各種光學元件、鏡頭、光學鍍膜技術、雷射技術、AI LiDAR和奈米壓印製程等內容。

一年一度在美國舊金山舉行的全球最大光電展Photonics West 2024展期為2024年1月30日至2月1日，在PIDA號召下，參展廠商包括上暘光學、華信光電、台灣彩光科技、今國光學、統新光訊、保勝光學、及分子尼奧台灣分公司等，以最具代表性的產品、技術，以及應用登上國際舞台，與國際大廠同場較勁。

參展廠商不乏上市櫃公司，以及即將於納斯達克掛牌的準上市公司，今國光學強調其技術亮點有原子層沉積塗層（Atomic Layer Deposition, ALD coating）、內部IK測試（In-house IK testing）、內部熱驗證（In-house Thermal verification）、親水疏水塗層，可分別用於監控、門鈴電話鏡頭、汽車鏡頭、紅外線鏡頭等應用。

以光學鍍膜為核心技術的統新光訊，主力產品為高密度分波多工器（DWDM）所需的薄膜濾光片（TFF），隨著高速光纖網路的成長，統新光訊將以先進之光學元件生產技術，提供各種不同的光學元件產品，為全球通訊產業及光電產業提供優良的解決方案。

保勝光學亦為專業光學研發及製造廠，配合客戶研究開發，建立從開發設計、樣品製作到大量生產服務系統。該公司具備完整的光學產品領域的垂直整合能力，擁有經驗豐富的生產製造服務團隊，為不同產業需求提供OEM／ODM服務。

即將於美國納斯達克上市的台灣彩光科技（股票代號：SELX）將展示AI LiDAR與光學影像融合的新產品，包括LiDAR chip（光達晶片）、LiDAR module（光達模組）、ADB Smart Headlight Module（ADB智慧車燈模組），以及各式Optical components（光學元件），例如有Filters（濾光片）、Diffuser（擴散片）、MLA（微透鏡陣列）、 Phosphor（螢光材料）等。