台灣大加入Matter生態系統 力拓智慧家庭

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台灣大哥大擴大智慧家庭生態系，17日宣布加入連接標準聯盟（Connectivity Standards Alliance，CSA），成為台灣第一個採用Matter協定的電信業者。

台灣大透過全球通用的Matter物聯網連接技術，可串聯Google、Amazon、Apple、Samsung等超過700家加入Matter協定的品牌裝置，提升智慧家庭聯網裝置相容性。

Matter連接標準由連接標準聯盟（Connectivity Standards Alliance，CSA）制定，為加入協定的會員提供物聯網連接技術，增加不同品牌裝置的互通性、以及穩定快速的連線品質，即使設備處於離線狀態，也可以正常運作，降低雲端依賴性的同時，也大大強化了設備的資安防護力。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，隨著5G與智慧聯網裝置普及率提升，全球智慧家庭市場也不斷擴增，帶來龐大的物聯網應用商機，但跨品牌系統不相容、應用場景無法聯動等限制，亦帶來新的挑戰。

台灣大智慧家庭已成立三周年，加入全球通用的Matter生態系統後，將藉由擴充物聯網裝置相容性，提供客戶在不受限品牌下，自由選擇智慧家電。

台灣大擴大智慧聯網生態圈，攜手凱擘大寬頻打造智慧宅，已於富邦建設的實體建案導入智慧家庭應用，台灣大客製化「智慧宅」服務，透過專業顧問諮詢與實體場地勘察，提供符合生活習慣的智慧家庭設置建議，並委託專業團隊負責安裝與設備使用教學，社區型住宅環境的用戶，可進一步搭配凱擘大寬頻服務，即時了解住家狀況與社區動態，智慧宅亦可透過聲控音箱播放音樂、開啟智慧家電設備等，像是啟動「影音劇院模式」，一句語音指令輕鬆拉起窗簾、調暗室內燈光、開啟冷氣。