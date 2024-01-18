智雲攜韓大廠 搶攻雲端資安服務

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智冠旗下的雲端服務公司智雲科技，為強化雲端資安服務，17日與韓國資安大廠PNPSECURE簽署合作意向書，將代理該公司資安解決方案，預計2024年上半年在台灣正式推出。

韓國PNPSECURE與韓國ICT整合解決服務商WeMB共同進軍海外市場，在台灣選擇與智冠集團合作。PNPSECURE的資訊安全解決方案DBSAFER，產品涵蓋DB資料庫、SYSTEM系統、OS作業系統存取控制及綜合帳號管理等機制，其產品屢獲韓國最高榮譽科技大獎「IR52蔣英實獎」，也在韓國公共、金融、通訊／製造、物流和醫療等各領域，逾5000家企業及政府機關採用，在當地資安市場擁有高達6成市占率，其「特權帳號管理」技術更是符合全球資安及個資法遵。

智冠從遊戲起家，目前經營項目涵蓋點數、研發、遊戲營運、數位廣告、雲端服務及音樂製作等。旗下的智雲科技主要為遊戲、網路公司、數位內容娛樂產業，提供專業機房規劃、雲端服務、及資安機制，並滿足客戶零中斷、穩定雲端服務的需求。

智冠董事長王俊博表示，在遊戲及數位內容產業耕耘多年，深感個資保護的重要性，一直積極尋找各國資安解決方案，本次藉由與PNPSECURE攜手合作，引進資安系統化產品DBSAFER，可為企業提供全面、前瞻性的解決方案，建立強韌的資安保護網。