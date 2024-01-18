AI PC下半年出貨 戰況白熱化

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Edge AI應用將在今年推動AI PC及AI伺服器產業動能的大勢已定，研調機構預期，隨著微軟Copilot進入商轉，三大晶片廠Qualcomm（高通）及Intel（英特爾）、AMD（超微）競逐AI PC將白熱化，下半年各品牌廠的新品陸續出貨後，要到2025年才可望見證更快速的增長。

另一方面，全球含括訓練型以及推論型（AI Training及AI Inference）的AI伺服器，今年度也將以年增40％的力道、成長至達160萬台以上，後續隨著CSP（雲端服務供應商）的更加積極投入，亦將持續推動AI伺服器的滲透率增加。

TrendForce指出，目前推進AI PC市場的兩大動能，主要來自微軟新一代整合Copilot的Windows，將促使Copilot變成「硬需求」外，另一則是CPU市占領先者Intel，以CPU＋GPU＋NPU做為AI PC的基本架構，藉此推動發展各種終端AI應用。

TrendForce定義的AI PC，需達微軟所要求的40 TOPS算力基礎，考量滿足此需求的新品都將落於2024下半年才出貨，加上CPU產業龍頭Intel預計於今年底推出Lunar Lake平台，因此預估2025年才可望見證AI PC更快速的成長。

另一方面，隨著Qualcomm及Intel、AMD在競逐AI PC過程，將牽動x86與ARM架構的兩大CPU陣營，Edge AI市場的競爭。有鑑於Qualcomm有望率先符合微軟需求、以PC主要OEMs如戴爾（Dell）、惠普（HP）、聯想（LENOVO）、或雙A品牌宏碁和華碩等，在今年間陸續開發搭載Qualcomm CPU的機種，爭取搶進首波AI PC市場機會，也將帶給X86陣營一定威脅。

此外，針對現有微軟對AI PC的規格要求來看，對DRAM的基本需求已拉升為16GB起跳，長期來看，TrendForce認為AI PC將有機會帶動PC DRAM的位元需求年成長，後續伴隨著消費者的換機潮，進而加大產業對PC DRAM的位元需求。